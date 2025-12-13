Beim Meister waren Salzburgerinnen ohne Chance

„Wir möchten Linz natürlich ärgern“, sagte Trainerin Ingrida Schweiger vor der Auswärtspartie bei den Steelvolleys. Die Oberösterreicherinnen waren als Meister der Austrian Volley League klarer Favorit gegen die PSVBG Salzburg – und dieser Rolle wurden sie gerecht. Das Team von Schweiger verlor am Ende wie im Hinspiel 0:3 (14:25, 16:25, 20:25). „Wir sind mit jedem Satz besser und besser geworden“, sah die Trainerin durchaus positive Aspekte im Spiel ihres Klubs. „Wir waren ein bisschen langsam, brauchten Zeit“, fehlten ihr aber ein paar Emotionen. Außerdem sei die Trainingswoche aufgrund mehrerer Umstände nicht so wie gewohnt abgelaufen und dann fehlen eben gleich ein paar Prozent, die es gegen einen Übergegner wie Linz brauchen würde. Am Dienstag fand nämlich das vereinsinterne Weihnachtsessen statt.