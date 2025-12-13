Vorteilswelt
Volleyball

Beim Meister waren Salzburgerinnen ohne Chance

Salzburg
13.12.2025 21:35
Die PSVBG Salzburg (li. Finja Heins) taten sich in Linz schwer.
Die PSVBG Salzburg (li. Finja Heins) taten sich in Linz schwer.(Bild: Andreas Tröster)

Die PSVBG Salzburg musste sich bei Favorit und Meister Steelvolleys Linz in der Austrian Volley League 3:0 geschlagen geben. Teilweise haben die Emotionen gefehlt. Vor Weihnachten wartet bei Tabellenschlusslicht St. Pölten ein Pflichtsieg.

0 Kommentare

„Wir möchten Linz natürlich ärgern“, sagte Trainerin Ingrida Schweiger vor der Auswärtspartie bei den Steelvolleys. Die Oberösterreicherinnen waren als Meister der Austrian Volley League klarer Favorit gegen die PSVBG Salzburg – und dieser Rolle wurden sie gerecht. Das Team von Schweiger verlor am Ende wie im Hinspiel 0:3 (14:25, 16:25, 20:25). „Wir sind mit jedem Satz besser und besser geworden“, sah die Trainerin durchaus positive Aspekte im Spiel ihres Klubs. „Wir waren ein bisschen langsam, brauchten Zeit“, fehlten ihr aber ein paar Emotionen. Außerdem sei die Trainingswoche aufgrund mehrerer Umstände nicht so wie gewohnt abgelaufen und dann fehlen eben gleich ein paar Prozent, die es gegen einen Übergegner wie Linz brauchen würde. Am Dienstag fand nämlich das vereinsinterne Weihnachtsessen statt.

Apropos Weihnachten: Vor den Feiertagen wartet auf die Volleyballerinnen am kommenden Samstag noch das Auswärtsspiel bei Tabellenschlusslicht St. Pölten. Dort soll es dann auch mit dem fünften Saisonerfolg für die PSVBG klappen. „Das ist ein Pflichtsieg, da müssen die Emotionen auch mehr da sein als gegen Linz“, fordert Schweiger von ihren Spielerinnen ein.

Salzburg

