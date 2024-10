Kult-Wirtin sperrt nach 34 Jahren ihr Gasthaus zu

Eine Vollblut-Gastronomin hat sich in Sankt Georgen an der Gusen in den Ruhestand verabschiedet. Nach 34 Jahren sperrte Gitti Böhm ihre Marktstub’n im Herzen der Gemeinde für immer zu. Ganz loslassen kann sie noch nicht. An ihrem ersten Tag in der Pension erreichte die „Krone“ sie beim Abrechnen der Monatsgehälter. Danach wurde die Gaststube aufgeräumt und in die Zukunft geblickt: