Lenker hatte keine Erinnerung an Alko-Unfall

Ein 21-Jähriger prallte in Hörsching (Oberösterreich) mit dem Auto gegen mehrere Bäume und drohte in einen Bach zu stürzen. Als die Polizisten am Unfallort eintrafen, fehlte von dem Lenker allerdings jede Spur. In Wels hatten Polizisten mit einem ebenfalls betrunkenen und aggressiven Fahrer zu tun.
Als die Polizisten am Freitag gegen 20.50 Uhr am Unfallort in Hörsching eintrafen, standen sie vor einem Rätsel. Denn die Beamten fanden nur einen stark beschädigten Pkw vor, von dem Lenker fehlte jede Spur. Über die Kennzeichen konnte man den Zulassungsbesitzer – ein 21-Jähriger aus Haid bei Ansfelden – ausfindig machen. Per Handypeilung wurde der davongelaufene Unfalllenker rasch geortet und im Bereich der B 1 von einer Streife aufgegriffen.
Lenker war alleine unterwegs
Der junge Mann war zuvor mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Der Pkw drohte in den Mühlbach zu stürzen. Zu den Einsatzkräften meinte der Lenker, dass er alleine unterwegs gewesen sei und sich nicht genau an den Unfall erinnern könne. Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,02 Promille.
Mann ging auf Polizisten los
Ebenfalls Probleme mit einem Alkolenker hatten Polizisten in Wels. Sie hielten einen 28-Jährigen zu einer Fahrzeugkontrolle an. Dieser rastete aus und schlug auf die Polizisten ein. Zwei Beamte konnten daraufhin nicht mehr weiterarbeiten – Anzeige auf freiem Fuß.
