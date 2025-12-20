Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ging einfach davon

Lenker hatte keine Erinnerung an Alko-Unfall

Oberösterreich
20.12.2025 15:30
Die Polizisten standen beim Eintreffen vor einem Rätsel.
Die Polizisten standen beim Eintreffen vor einem Rätsel.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)

Ein 21-Jähriger prallte in Hörsching (Oberösterreich) mit dem Auto gegen mehrere Bäume und drohte in einen Bach zu stürzen. Als die Polizisten am Unfallort eintrafen, fehlte von dem Lenker allerdings jede Spur. In Wels hatten Polizisten mit einem ebenfalls betrunkenen und aggressiven Fahrer zu tun.

0 Kommentare

Als die Polizisten am Freitag gegen 20.50 Uhr am Unfallort in Hörsching eintrafen, standen sie vor einem Rätsel. Denn die Beamten fanden nur einen stark beschädigten Pkw vor, von dem Lenker fehlte jede Spur. Über die Kennzeichen konnte man den Zulassungsbesitzer – ein 21-Jähriger aus Haid bei Ansfelden – ausfindig machen. Per Handypeilung wurde der davongelaufene Unfalllenker rasch geortet und im Bereich der B 1 von einer Streife aufgegriffen.

Lenker war alleine unterwegs
Der junge Mann war zuvor mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Der Pkw drohte in den Mühlbach zu stürzen. Zu den Einsatzkräften meinte der Lenker, dass er alleine unterwegs gewesen sei und sich nicht genau an den Unfall erinnern könne. Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,02 Promille.

Mann ging auf Polizisten los
Ebenfalls Probleme mit einem Alkolenker hatten Polizisten in Wels. Sie hielten einen 28-Jährigen zu einer Fahrzeugkontrolle an. Dieser rastete aus und schlug auf die Polizisten ein. Zwei Beamte konnten daraufhin nicht mehr weiterarbeiten – Anzeige auf freiem Fuß.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
277.202 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
146.283 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
133.102 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Oberösterreich
Im Palais Linz
Matthias Achleitner dirigiert zum Jahreswechsel
Ging einfach davon
Lenker hatte keine Erinnerung an Alko-Unfall
Auf der Pyhrnautobahn
Auto überschlug sich: Ganze Familie kam ins Spital
Gschnas-Vorfreude
„Mit am Dirndl is ma schließlich immer guad ozong“
Markt noch zeitgemäß?
Kojen dicht, Debatte heiß: Ein Italiener übernimmt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf