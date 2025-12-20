Lenker hatte keine Erinnerung an Alko-Unfall

Als die Polizisten am Freitag gegen 20.50 Uhr am Unfallort in Hörsching eintrafen, standen sie vor einem Rätsel. Denn die Beamten fanden nur einen stark beschädigten Pkw vor, von dem Lenker fehlte jede Spur. Über die Kennzeichen konnte man den Zulassungsbesitzer – ein 21-Jähriger aus Haid bei Ansfelden – ausfindig machen. Per Handypeilung wurde der davongelaufene Unfalllenker rasch geortet und im Bereich der B 1 von einer Streife aufgegriffen.