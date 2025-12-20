Drei Rockröhren, viel Kohle und eine Top-Stimmung

Sagenhafte 25.000 Euro für die „Krone“-Weihnachtsfreude übergab Michael Stöttinger (Grandmaster) „OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska beim legendären Charity-Punsch in der PlusCity – eine Summe, die keinen kaltließ. „Das Geld geht 1:1 an Landsleute, die dringend Hilfe benötigen, und es ist jedes Jahr wieder beeindruckend, wie viele Menschen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten spenden“, freute sich Halouska über den Spendenscheck.