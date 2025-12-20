Drei Rockröhren, viel Kohle und eine Top-Stimmung

Beim „Krone“-Charity-Punsch in der PlusCity in Pasching plauderten Promis über Weihnachten – und über gutes Essen.
Sagenhafte 25.000 Euro für die „Krone“-Weihnachtsfreude übergab Michael Stöttinger (Grandmaster) „OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska beim legendären Charity-Punsch in der PlusCity – eine Summe, die keinen kaltließ. „Das Geld geht 1:1 an Landsleute, die dringend Hilfe benötigen, und es ist jedes Jahr wieder beeindruckend, wie viele Menschen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten spenden“, freute sich Halouska über den Spendenscheck.
In gute Stimmung kamen die geladenen Ehrengäste aber nicht nur wegen der großzügigen monetären Hilfe. Bei Bratwürsteln, Wagyu-Spießen und Blinis mit Kaviar lauschten Isabel Hahn (PlusCity-Marketing), Imrane Sinani (LentiaCity), LH-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ), der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ), Stadtvize Martin Hajart (ÖVP), Stadtrat Michael Raml (FPÖ) sowie die PlusCity-Geschäftsführer Ernst Kirchmayr und Markus Aumair den weihnachtlichen Klängen von Missy May, Carin Filipčić und Wietske van Tongeren, die beim Advent-Konzert die Massen anlockten.
Schönstes Geschenk gab's schon im Sommer
Apropos Weihnachten: Was liegt bei unserer Polit-Prominenz unterm Baum? „Da lass’ ich mir nicht in die Karten schauen“, lacht Prammer. Während Hajart für seine Frau Fitness-Gutscheine besorgt hat, hat Raml sein schönstes Geschenk schon: Im Sommer kam Tochter Eleonore zur Welt.
