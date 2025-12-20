Zwei Ex-KAC-Stars brillierten beim Köttern-Debüt

Weihnachtsschwimmer machen Genf wieder unsicher
See hat nur neun Grad
Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – kam es in der Division III Mitte zur Neuauflage des Vorjahresfinales. Und da bog Köttern auswärts mit zwei ehemaligen KAC-Stars Arnoldstein mit 6:2 – der Rivale staunte, die Altstars stöhnten. Die Gruppeneinteilung in der Division III sorgt bei den Klubs in der „Mitte“ für Ärger!
„Ehrlich gesagt bin ich bei den Adduktoren und in der Leistengegend ziemlich kaputt“, stöhnte Johannes Reichel. Der heute 42-Jährige war bis 2015 802-mal für den KAC aufgelaufen, hatte mit den Rotjacken fünf Titel gefeiert. Bis 2018 lief er noch für Althofen auf, heuer gibt er bei Köttern in der Division III Mitte sein Comeback.
