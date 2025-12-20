Zwei Ex-KAC-Stars brillierten beim Köttern-Debüt

„Ehrlich gesagt bin ich bei den Adduktoren und in der Leistengegend ziemlich kaputt“, stöhnte Johannes Reichel. Der heute 42-Jährige war bis 2015 802-mal für den KAC aufgelaufen, hatte mit den Rotjacken fünf Titel gefeiert. Bis 2018 lief er noch für Althofen auf, heuer gibt er bei Köttern in der Division III Mitte sein Comeback.