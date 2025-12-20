Vorteilswelt
Auf der Pyhrnautobahn

Auto überschlug sich: Ganze Familie kam ins Spital

Oberösterreich
20.12.2025 14:42
Die Eltern und die Kinder wurden nach dem Unfall ins Kirchdorfer Klinikum gebracht.
Die Eltern und die Kinder wurden nach dem Unfall ins Kirchdorfer Klinikum gebracht.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Ein simpler Fahrfehler brachte am Samstagvormittag eine vierköpfige Familie ins Krankenhaus: Eine Kosovarin war auf der A9 bei Spital am Pyhrn in Oberösterreich mit dem Auto rechts abgekommen und auf die Leitschiene aufgefahren. Schlussendlich landete der Wagen am Dach. 

Die Kosovarin (39) war am Samstag gegen 7.50 Uhr mit ihrem 49-jährigen Ehemann und ihren beiden Kindern, 9 und 15 Jahre alt, auf der A9 Pyhrnautobahn Richtung Graz unterwegs. In Spital am Pyhrn verlor die Frau die Kontrolle über das Fahrzeug, es kam rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Leitschiene, prallte gegen die Betonmittelleitwand und überschlug sich. Schlussendlich blieb der Wagen am Dach liegen.

Andere Lenker leisteten Erste Hilfe
Nachkommende Verkehrsteilnehmer wählten den Notruf und leisteten Erste Hilfe. Sämtliche Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht. Um 9.45 Uhr war die Unfallstelle geräumt und sämtliche Fahrstreifen wieder frei befahrbar.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Oberösterreich

