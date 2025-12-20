Auto überschlug sich: Ganze Familie kam ins Spital

Ein simpler Fahrfehler brachte am Samstagvormittag eine vierköpfige Familie ins Krankenhaus: Eine Kosovarin war auf der A9 bei Spital am Pyhrn in Oberösterreich mit dem Auto rechts abgekommen und auf die Leitschiene aufgefahren. Schlussendlich landete der Wagen am Dach.
Die Kosovarin (39) war am Samstag gegen 7.50 Uhr mit ihrem 49-jährigen Ehemann und ihren beiden Kindern, 9 und 15 Jahre alt, auf der A9 Pyhrnautobahn Richtung Graz unterwegs. In Spital am Pyhrn verlor die Frau die Kontrolle über das Fahrzeug, es kam rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Leitschiene, prallte gegen die Betonmittelleitwand und überschlug sich. Schlussendlich blieb der Wagen am Dach liegen.
Andere Lenker leisteten Erste Hilfe
Nachkommende Verkehrsteilnehmer wählten den Notruf und leisteten Erste Hilfe. Sämtliche Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht. Um 9.45 Uhr war die Unfallstelle geräumt und sämtliche Fahrstreifen wieder frei befahrbar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.