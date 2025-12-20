Auto überschlug sich: Ganze Familie kam ins Spital

Die Kosovarin (39) war am Samstag gegen 7.50 Uhr mit ihrem 49-jährigen Ehemann und ihren beiden Kindern, 9 und 15 Jahre alt, auf der A9 Pyhrnautobahn Richtung Graz unterwegs. In Spital am Pyhrn verlor die Frau die Kontrolle über das Fahrzeug, es kam rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Leitschiene, prallte gegen die Betonmittelleitwand und überschlug sich. Schlussendlich blieb der Wagen am Dach liegen.