Matthias Achleitner dirigiert zum Jahreswechsel

„Verlorene Juwelen“ zum Klingen bringen

„Krone“: Wenn Sie das Programm als Ganzes ansehen: Folgen Sie eher dem Bedürfnis nach Tradition oder dem Wunsch, Erwartungen zu durchbrechen?

Matthias Achleitner: „Für mich hat ein gutes Programm immer beides. Einerseits sehnen wir uns nach Tradition, nach Bekanntem, worin wir uns wohlfühlen. Andererseits ist es mir auch ein persönliches Bedürfnis, immer wieder bewusst den Horizont zu erweitern, verlorene Juwelen zu entdecken oder auch zu provozieren und zum Nachdenken anzuregen.“