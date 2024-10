„Entscheidendes wohl erst nach Landtagswahlen“

Die „Abgelobung“ der Bundesregierung, wie es einige Medien nennen, steht am Mittwoch an. „Es heißt korrekt Enthebung vom Amte“, erklärt Altbundespräsident Heinz Fischer das Prozedere. In der Verfassung sei dieses Vorgehen nicht vorgesehen, aber es sei Usance. Also üblich. Sobald ein offizielles Wahlergebnis vorliegt, bietet die Regierung dem Bundespräsidenten den Rücktritt an. Der nimmt in der Regel das Angebot an.