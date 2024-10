Gerhard Zeiler: „Sonst wird SPÖ zur Kleinpartei“

Ländlicher Raum allein gelassen

Es bräuchte nun vor allem eine Wirtschaftspolitik, die auf Wachstum ausgerichtet sei. Investitionen in Bildung (Ganztagsschulen, Kindergartenplätze etc.); Gesundheit/Pflege; Grüne Energie (Transformation im Verkehr). „Und: Obwohl wir ein reiches Land sind, haben wir viele Armutsfallen. Das muss bekämpft werden.“ Und man dürfe nie wieder die Inflation so durchrauschen lassen. Zeiler kritisiert auch das „Alleinlassen des ländlichen Raumes“ und fordert eine Migrationspolitik, die den Kampf gegen illegale Migration in den Vordergrund stelle. „Alles Bereiche, weshalb das Wahlergebnis so ist wie es ist.“ Und weshalb auch Zeilers SPÖ schlecht abgeschnitten habe.