Nehammer nach Wahl weiter fest im Sattel

Darunter waren der Oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Klubobmann August Wöginger, die beim Eintreffen in die Wiener Lichtenfelsgasse allesamt erklärten, an Nehammer festzuhalten. Bei der Regierungsbildung bzw. Sondierungsgesprächen seien aber zuerst „andere am Ball“.