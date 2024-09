Familie verirrte sich nahe der Bärenschützklamm

Eine Woche nach der sehr lange erwarteten Eröffnung herrscht in die Bärenschützklamm in Mixnitz wieder Vollbetrieb: Rund eintausend Menschen kamen in der ersten Woche zum Wandern dorthin, sagt Gerhard Jantscher, Chef des dortigen Alpenvereins. „Familien, mit denen ich gesprochen habe, waren begeistert. Sie fühlen sich sehr sicher.“