„Wär das Schönste gewesen, wenn es überlebt hätte“

Atemschutzträger stiegen in Grube

„Zuerst haben zwei Landwirte aus der Umgebung die Grube bis auf 40 Zentimeter ausgepumpt. Dann haben unsere Atemschutzträger in die Jauchegrube steigen müssen, um das Pferd am Teleskoplader zu befestigen“, berichtet der Einsatzleiter weiter. So konnte das Tier schließlich geborgen werden.