Der Notarzt ist bald auch virtuell im Einsatz

Der Notarztwagen bleibt in der Garage, der Doktor wird am Smartphone zugeschaltet: Der Tele-Notarzt soll auch in Oberösterreich bald virtuell ausrücken. „Es gibt Planungen auch beim Roten Kreuz in Oberösterreich“, bestätigt dessen Sprecher Christian Hartl auf „Krone“-Anfrage. In der Steiermark wurde der Tele-Notarzt in Dienst gestellt, in Niederösterreich ist er schon seit vier Jahren im Einsatz.