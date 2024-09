Biker nach Überholmanöver unter Auto eingeklemmt

Mit schweren Verletzungen endete am Samstag gegen 11.40 Uhr für einen 39-Jährigen aus St. Florian ein Überholmanöver: Der Motorradfahrer fuhr – im Bereich eines Überholverbotes in Wallern auf der B 134 – an mehreren Fahrzeugen vorbei. Eine vor ihm fahrende Autolenkerin (46) bog an einer Kreuzung mit der Trattnachstraße links ab.