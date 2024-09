83-jährige E-Bikerin bei Ausweichmanöver verletzt

Ein e-bikendes Ehepaar war am Freitag gegen 13 Uhr in Gaißau auf der Riedgasse unterwegs, als den Eheleuten in einer leichten Linkskurve zwei weitere Radfahrer entgegenkamen. Während der E-Biker es gerade noch schaffte, auszuweichen, gelang das seiner 83-jährigen Ehefrau nicht mehr.