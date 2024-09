Autofahrer fuhr in Vorarlberg gleich zwei Pkw auf

Mit einer ziemlich originellen Fahrweise fiel am Freitagvormittag ein 69-jähriger Autolenker in Lauterach (Vorarlberg) auf: Der Mann war auf der Bundesstraße in Richtung Dornbirn unterwegs, als er in einem Kreuzungsbereich plötzlich rechts auf den Radweg fuhr und dabei ein Auto überholte. Durch seine riskante Fahrweise gefährdete der Lenker zudem eine Frau, die gerade an einer Fußgängerampel auf „Grün“ wartete.