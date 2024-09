Frauen sehen bei Buchung Geschlecht des Nachbarn

Bei der Buchung eines Fluges, spätestens aber beim Online-Check-In, kann man sich in der Regel unter den verbliebenen freien Sitzplätzen den gewünschten aussuchen. Manchmal kostet das extra – für viele Passagiere lohnt sich diese Ausgabe allerdings, wollen sie doch unbedingt am Fester, am Gang oder am Notausgang sitzen. Während der eine gerne den Himmel betrachtet, will der andere unbedingt seine Beine ausstrecken. Nicht so populär sind in der Regel die Mittelsitze. Bei einer Buchung in den vorderen Reihen spekulieren viele Passagiere zudem darauf, dass sie schneller ihr Essen bekommen und als Erstes aussteigen können.