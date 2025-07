Horner zu Alpine? „Da gibt es einen großen Haken!“

Clarkson und Horner sind seit längerer Zeit befreundet und haben sich zuletzt auch am Rande des Rennwochenendes in Silverstone getroffen. „Es war offensichtlich, dass er überhaupt keine Ahnung hatte, was da auf ihn zukommt“, so der Kult-Moderator, der nun aber vor allem für Red Bull eine große Gefahr sieht: „Man muss sich nur ansehen, was mit Manchester United passiert ist, als Alex Ferguson nicht mehr da war. Wenn man das als Maßstab nimmt, dann könnte dieses einst große Team in ein paar Jahren in der Formel 4 landen.“