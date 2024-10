„Natürlich ist KI-Jesus mit Vergebung überfordert“

Zahlreiche Tagungen rund um Künstliche Intelligenz zeigen: KI ist längst Thema in unserer Kirche, von der Chat-GPT-unterstützten Predigt bis zum KI-Gesprächspartner für Einsame. In der Schweiz erfreut sich überhaupt ein KI-Jesus im Beichtstuhl auf regen Zulauf. Der Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glettler sieht in der KI Chancen und Risiken – aber keinen Ersatz oder eine „Rettung“ für unsere Kirche.