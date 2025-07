Russen-Gouverneur ordnet Drohnen-Schutznetze an

In grüne Netze eingerahmte Rettungsautos brausen durch die russische Oblast Belgorod. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow erklärte dazu, es seien sogenannte Drohnennetze – er habe angeordnet, diese an allen Krankenwägen anzubringen. Früher waren solche Konstruktionen nur auf militärischen Geräten vorgesehen. Russische Medien berichten, seit dem Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine seien in den Grenzregionen 14 Rettungsautos von Drohnen beschädigt worden. Dem will man nun wohl Einhalt gebieten.