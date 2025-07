Direktflüge! Diese Städte sind leicht zu erreichen

Spätestens 2024 ging die Anzahl an Fluggästen an Österreichs Flughäfen wieder auf das Vor-Corona-Niveau zurück. 2020 und 2021 hatten die Luftfahrt weltweit in große Schwierigkeiten gebracht. Vor allem deshalb, weil Urlaubsreisen fast komplett unmöglich waren, Geschäftsreisen stark zurückgefahren wurden. Insgesamt brachen die Buchungszahlen um 74 Prozent ein. 2024 war das erste Jahr, an dem zumindest in Wien das Vor-Corona-Niveau erreicht wurde.