Deutschland-Coach knöpft sich eigene Spielerin vor

Deutschlands Fußballerinnen stehen im Viertelfinale der EM, eitel Wonne herrscht beim achtfachen Europameister aber nicht. Trainer Christian Wück sparte nach dem 2:1 gegen Dänemark am Dienstagabend nicht mit Kritik, vor allem die Dribblings von Torfrau Ann-Katrin Berger missfielen dem Coach. Er werde sich mit Berger noch an einen Tisch setzen, kündigte Wück an. „Weil sonst werde ich nicht alt.“