Sechs Monate Haft nach Horrorunfall auf A2 in NÖ

Der Kleinbus auf der A2 in Niederösterreich war kaum mehr als ein solcher zu erkennen – so massiv waren die Auswirkungen einer Kollision am 1. April. Und die Folgen waren noch schlimmer: Fünf Frauen kamen bei dem Horrorunfall ums Leben. Auf der Anklagebank im LG Wiener Neustadt sitzt nun der Lenker des Pkw, der frontal in einen Sattelschlepper krachte. Er fasst eine nicht rechtskräftige, teilbedingte Haftstrafe aus.