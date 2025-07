Nach Bus-Kollision: 18-Jähriger außer Lebensgefahr

Außer Lebensgefahr befindet sich mittlerweile jener 18-Jährige, der am Samstagmorgen im Zuge einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in einen Bus der Wiener Linien krachte. Der Bursche hatte – wie berichtet – am Steuer des Wagens einen Joint geraucht, Polizisten bemerkten das illegale Treiben, der junge Autolenker drückte aufs Gaspedal.