Meta steigt bei Brillenunternehmen ein

Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. An der Pariser Börse legten EssilorLuxottica-Papiere daraufhin am Mittwoch in der Früh um fünf Prozent zu. Meta-Aktien bewegten sich auf der Handelsplattform Tradegate indes kaum und notierten nahezu unverändert.