VDL-Misstrauensvotum: Wie würden Sie abstimmen?

Machtprobe in Brüssel. Ursula von der Leyen wackelt: Am Donnerstag stellt sich die EU-Kommissionspräsidentin einem Misstrauensvotum. Der Antrag hat zwar aufgrund der Mehrheitsverhältnisse kaum Chancen auf Erfolg – doch selbst in pro-europäischen Reihen bröckelt die Unterstützung. Aber wie würden Sie abstimmen?