Keine lauten Töne – Meistertrainer als Genießer

Als die „Krone“ vor einem Jahr Sturm beim Trainingslager in Irdning besuchte, schmissen sich die Profis nach der Einheit am Platz mit Genuss in die Eistonne, um der Hitze kurz zu entfliehen.

Davon kann diesmal keine Rede sein. Der Herbst scheint ins Land gezogen zu sein. Frische acht Grad, Nieselregen, schwere Regenwolken hängen tief über dem sattgrünen Ennstal. Der Grimming versteckt sein mächtiges Antlitz hinter einem grauen Schleier, als die Spieler gegen 10 Uhr die ATV Arena in Irdning betreten. Dort laufen längst die Vorbereitungen für den Auftritt des Meisters, an die 30 Trainingskiebitze haben sich eingefunden. Sie werden bei den Kickern später noch auf Autogrammjagd gehen.