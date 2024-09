Neurodermitis: Den quälenden Juckreiz besiegen!

Dadurch lässt sich in den meisten Fällen eine Reduzierung des Juckreizes innerhalb weniger Tage sowie eine deutliche und langfristige Krankheitskontrolle mit einer Verbesserung der Lebensqualität erreichen.

So können beispielsweise Patienten mit schwerem Handekzem ihren Beruf wieder uneingeschränkt ausüben und jene mit Hautentzündungen im Gesicht ihren sozialen Kontakten nachgehen. Juckreizbedingte Schlafstörungen werden verhindert, wodurch sich die Konzentrationsfähigkeit tagsüber erhöht. Patienten mit Ekzemen in den großen Gelenkbeugen sind auch wieder in der Lage, Sport zu treiben, ohne dass die Haut aufspringt, wie der Experte ausführt.