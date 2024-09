Ein bunter Cocktail aus Sport, Spannung und Spaß

Oberösterreich zeigt sich bereits von seiner herbstlichen Seite – und das nicht nur wetterbedingt. Unsere zehn Eventtipps machen Lust auf bunte Abwechslung: Zuckersüße Verlockungen findet man beim Lebkuchengenussfest in Molln. Beim Oktoberfest in Ried im Innkreis heißt’s „Rein in die Lederne“, und der sogenannte „Krimivember“ holt bei Lesungen die besten Krimiautoren der Region und ihre Werke vor den Vorhang!