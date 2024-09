Mit Tesla unterwegs: Saft aus, dann eben Bier rein

Tesla-Fans mit Hang zur Selbstkasteiung (heißt so viel wie: „freiwillige Entbehrungen und Leiden um eines höheren Gutes willen“) mögen diesen Artikel verzeihen. Das Auto weiß irgendwie alles, zumindest macht es einen ständig darauf aufmerksam. Die knapp 400 PS schüren Feuer unter dem sitzbeheizten Hintern. In knapp drei Stunden in Salzburg? Geht sich normal aus. Wenn da nicht der Bordcomputer ständig St. Valentin anzeigen würde. Ja, das ist der westlichste Ort in Niederösterreich, gleich danach kommt ja noch Oberösterreich, bevor sich die A1 mit der A10 in Salzburg verschlingt.