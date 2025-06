Video: Hier platzt ORF-Duo nach Crash der Kragen

Wurzinger außer sich

„Der Charlie macht die ganze Zeit keinen Fehler und dann kommt so ein Übermotivierter daher. Was ist mit ihm? Das ist so lächerlich! So unnötig, ein Anfängerfehler“, schimpfte ORF-Kommentator Marc Wuzinger, der gemeinsam mit Rennfahrerin und Expertin Bianca Steiner durch das Rennen führte, live im TV. Um sich kurz darauf bei den Zuschauern zu entschuldigen: „Verzeihen Sie mir meinen Gefühlsausbruch!“ Doch der Ärger war – verständlicherweise – groß ...