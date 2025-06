Wie „Spielberg-Virus“ sie in die PS-Karriere trieb

„Im Jahr 1970 hat die Faszination des Jochen Rindt das ganze Land erfasst. Ich war damals 14 Jahre alt und das erste Mal am Österreichring. Das hat mich so angespitzt, dass für mich klar war, dass ich was mit Maschinenbau machen muss“, erklärt Fritz Enzinger der „Krone“. Der heute 70-Jährige kam später mit BMW in die Formel 1, wurde dann sogar Motorsportchef bei Porsche und gewann in dieser Position dreimal in Folge die „24 Stunden von Le Mans“.