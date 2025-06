LIVE ab 15 Uhr: Wer gewinnt den GP von Österreich?

Der Brite Lando Norris, der zuletzt in Montreal nach einer Kollision mit seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri ausgeschieden war, freute sich nach dem Qualifying in Spielberg am Samstag über seine 12. Karriere-Pole. Für McLaren war es die erste Poleposition in Österreich seit Mika Häkkinen im Jahr 2000 (von 2004 bis inklusive 2013 fanden in Spielberg keine Formel-1-Rennen statt).