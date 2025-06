„Viele Aussagen sind schwer unter der Gürtellinie“

„Viele Rapidler haben mich kontaktiert und gesagt, dass sie es gut finden würden, aber in diversen Formen und sozialen Medien gab es dann kritische Stimmen, die mein Naheverhältnis zum Block West und zur aktiven Fanszene als Problem sehen, die meine Management-Qualitäten und -Fähigkeiten hinterfragen oder auch keine Notwendigkeit sehen, dass das aktuelle Präsidium verändert wird“, schilderte Marek, der sich im Februar 2020 bei Rapid verabschiedet hatte, via Instagram. „Wenn diese Aussagen konstruktiv kritisch wären, soll es so sein. Aber viele Aussagen sind auch schwer unter der Gürtellinie!“