Ein Dreier mit Minus für die Dreierkoalition

Zeugnisverteilung in den Schulen – das reizt stets auch zur Notenvergabe an die Politik. Die Doch-nicht-Kanzler-Partei FPÖ urteilt, wenn es um die anderen geht, schnell und streng. So überrascht der glatte Fleck, den sie in dieser Woche der Dreier-Koalition ins Zeugnis geschrieben hat, ganz und gar nicht.