PSG gegen Inter Miami und Messi – ab 18 Uhr LIVE

Messi als Torgarant

„Für uns ist es besser, wenn Messi mit Wut im Bauch spielt. Er gehört zu den Spielern, die, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben, ein bisschen mehr geben“, sagte Mascherano über Messi. Der traf für das US-Team in 62 Spielen schon 50 Mal und erinnert damit an Barca-Zeiten, in denen seine Durchschnitts-Torquote mit 0,86 doppelt so hoch war als zu Pariser Zeiten (32 Tore in 75 Einsätzen/0,43).