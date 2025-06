Hund „Levi“ rettete neu geborenem Kalb das Leben

Einsatz in Nacht zu gefährlich

„Am Abend wurden dann wir kontaktiert“, schildert Manuela Deutschmann. Weil der Einsatz in der Nacht zu gefährlich schien, ging ein Team der „Tiersuch Hilfe“ am folgenden Morgen quasi auf die Pirsch. Deutschmann: „Ich habe meinem Suchhund „Levi“ Gras von der Liegestelle riechen lassen, um die Fährte aufzunehmen. Levi lief zielstrebig nach unten, beendete die Suche jedoch negativ.“ Später gab es einen zweiten Anlauf an einer anderen Stelle. Und siehe da: Levi zog los, rasch entdeckte das Team das Kälbchen 100 Meter unterhalb – es lebte!