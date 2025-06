„Papa trug als erster Österreicher Gelbes Trikot“

Michael Bulla erinnert sich an seinen Vater Max Bulla, der 1931 bei der Tour de France mit drei Etappensiegen den heimischen Radsport in die internationale Auslage stellte. Dabei trug Max Bulla, der als Privatfahrer ohne Teamunterstützung („tourist routier“) die Topstars überflügelte, sogar das Gelbe Trikot. Sein Sohn Michael fuhr später als Rennfahrer in der Formel Ford und hatte ein ganz besonderes Erlebnis mit Niki Lauda.