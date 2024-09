Logenplatz am mächtigsten Eisstrom der Alpen

Walliserdeutsch für Anfänger

Auf unserem Weg lagen (nur) normale Hausschafe unter schattigen Felsen. Die Walliser nennen sie zynisch „Alpenschweine“. Und jeder, der hier am Berg „Grüezi“ als Grußform verwendet, ist für Einheimische ein „Grüezini“, also Deutschschweizer. In Wallis sagt man nämlich „Guete Morgu“ oder nach dem Mittag „Guete Nabu“ (also Guten Abend). Das Walliserdeutsch ist wie das Matterhorn und das Raclette (im Sommer) ein Markenzeichen des Kantons.