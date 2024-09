NEOS: „Rechts ist etwas anderes als rechtsextrem“

Bundes-SPÖ: „FPÖ sät Hass“

Unterstützung erhalten die Grünen von der Bundes-SPÖ. „Die FPÖ sät Hass und spaltet die Gesellschaft. Mit ihr ist kein Staat zu machen. Die SPÖ ist DIE Brandmauer gegen Rechtsextreme. Wer Blau-Schwarz verhindern will, muss am 29. September SPÖ wählen“, so der rote Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim.