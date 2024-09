„Orbanistan“: Grüne warnen vor Wahlsieg der FPÖ

Ungarn ist das Letzte in Europa“

Kogler warnte am Beispiel Ungarn davor, dass auch ökonomisch eine Regierungsbeteiligung der FPÖ schädlich wäre: „Ungarn ist im wahrsten Sinne des Wortes das Letzte in Europa.“ Das Nachbarland matche sich in allen Wirtschaftsdaten mit Bulgarien um den letzten Platz. Die Folge davon sei wiederum, dass die jungen Ungarn ihren „Korruptionsstaat“ verließen. Diese Entwicklung gelte es in Österreich zu vermeiden.