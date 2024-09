Einsatz am Wiener Gürtel: Mann in Kopf gestochen

Gleich von mehreren Personen wurde ein 27-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr am Wiener Neubaugürtel in der Nacht auf Sonntag attackiert und verletzt worden. Das Opfer erlitt dabei eine Schnittwunde am Hinterkopf, die vermutlich von einem Messer stammt. Das Opfer wurde ins Spital gebracht.