Deutsches Dilemma bei Abschiebungen in die Heimat

Deutschland hat bereits einen ersten Abschiebeflug nach Afghanistan abgewickelt. 28 Straftäter – von denen die ersten allerdings schon wieder freigelassen worden sein sollen – wurden über die Vermittlung von Katar in das Land der radikalislamischen Taliban geflogen. Österreich will laut Aussage von Innenminister Gerhard Karner bald nachziehen – mit Ländern wie Afghanistan oder Syrien ist die rechtliche Frage zu klären. In Deutschland zeichnen sich aber nun Probleme ab.