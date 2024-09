Werft: Jetzt Streit ums (Politiker-)Geld

Grün oder zubetoniert? Das wird derzeit in Korneuburg diskutiert. Nach dem Desaster um den Immobilienentwickler Signa hängen die Bebauungspläne für das historische Werftareal in er Luft. Die SPÖ der Werfthalbinsel „freikaufen“ – und will dort eine neue Donauinsel entstehen lassen. Im selben Atemzug kritisierten die Roten dann aber auch auf die „Gehaltsklasse“ von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesvize Udo Landbauer (FPÖ).