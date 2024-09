Ländle-Profi Mario He kämpft um den WM-Titel

75.000 Dollar für den Sieger

Das Starterfeld umfasst in diesem Jahr 64 Teilnehmer. In einer Doppel-K.-o.-Vorrunde werden 16 Spieler ermittelt, die in einer finalen einfachen K.-o.-Phase den neuen Weltmeister bestimmen. Auf den warten 75.000 US-Dollar Preisgeld. Titelverteidiger Shane van Boening (US) ist nicht am Start. Auch der Dritte des Vorjahres, der Tiroler Maximilian Lechner, verzichtet auf die WM.