Unrühmlicher Sieg in den Ferien für Pyhrnautobahn

In den vergangenen Jahren hatte stets die A 10 in den Sommerferien das unrühmliche Stau-Ranking angeführt. Doch heuer konnte die Pyhrnautobahn (A 9) diesen negativen Sieg erringen, wenn es nach den Auswertungen des ÖAMTC geht. Der Autofahrerclub schaut sich an, wo und wie oft die Blechlawine auf mehr als 1,5 Kilometer oder mehr als 15 Minuten Zeitverlust anwuchs.