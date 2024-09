Rivale Bluesky profitiert von Brasiliens X-Sperre

Die Sperrung von Elon Musks Online-Plattform X (vormals Twitter) in Brasilien beschert dem weitaus kleineren Konkurrenten Bluesky deutlichen Zulauf. In den vergangenen Tagen habe man eine Million neue Nutzer gewonnen, teilten die Macher der App am Wochenende mit. X hat in Brasilien Medienberichten zufolge rund 20 Millionen Nutzer.