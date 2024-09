Was taugen Antischlinger-Systeme für Wohnwagen?

Wer sich ein Antischlingersystem zulegen will, sollte auf die Kompatibilität achten. So passt das System von AL-KO nur auf AL-KO-Achsen, während die Lösung von Knott mit Knott- und AL-KO-Achsen kompatibel ist. Leas von BL-Trading hingegen ist mit allen Achsen kompatibel. Darüber hinaus empfiehlt der ADAC eine fachgerechte Montage, bei der die Status-LED an der Vorderseite des Caravans angebracht wird, sodass es im Rückspiegel sichtbar ist.