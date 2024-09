Wie Firmen jetzt sparen und zugleich besser werden

Die stark gestiegenen Kosten, die im internationalen Wettbewerb ein enormer Nachteil sind, bringen heimische Betriebe unter Druck. Effizienzprogramme stehen an der Tagesordnung. Was das bei Firmen in Oberösterreich heißt? Ein Blick auf Rosenbauer, Pierer Mobility, Lenzing, B&R, Palfinger und Polytec.