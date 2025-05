Prüfer kritisieren Vergabe von Seilbahn-Freikarten

Die Prüfer des oö. Landesrechnungshofes rückten jetzt erneut bei der OÖ-Seilbahnholding an, um die Bücher, Gebarung und Strategie zu durchleuchten. Und so rosig ist das Urteil nicht ausgefallen. Positiv erwähnt wird die Unternehmensstrategie, etwa weil auf Ganzjahrestourismus gesetzt wird: „Ein sinnvoller Entwicklungsschritt war die organisatorische Neuausrichtung, die Synergien schafft und zu einer effizienteren Betriebsführung beiträgt“, heißt es in dem Bericht.